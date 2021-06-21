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Препарат сотровимаб оказался эффективным при COVID-19

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Препарат сотровимаб оказался эффективным при COVID-19

Препарат сотровимаб (Sotrovimab, VIR-7831) для лечения COVID-19, который был создан британской фармацевтической компанией GSK (GlaxoSmithKline) и ее американским партнером Vir Biotechnology, значительно снижает риски госпитализации или смерти взрослых амбулаторных пациентов с повышенным риском развития осложнений. Об этом говорится в опубликованном в понедельник пресс-релизе GSK.

«GlaxoSmithKline и Vir Biotechnology сегодня объявили окончательные, подтверждающие результаты третьей фазы исследования, которые показали, что сотровимаб значительно снижает риск госпитализации или смерти взрослых амбулаторных пациентов из группы высокого риска, у которых наблюдалось легкое или умеренное протекание коронавирусной инфекции», — говорится в документе. Уточняется, что препарат показал 79%-ное снижение числа случаев госпитализации или смерти среди пациентов.

VIR-7831 — антивирусный препарат на основе одного типа моноклональных антител — клонированных молекул, вырабатываемых иммунной системой и способных связать и нейтрализовать возбудитель определенного заболевания. В марте разработчики лекарства сообщили, что больные ковидом хорошо переносят терапию, которая проводится внутривенно.

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В конце мая использование препарата было одобрено в США, а в начале июня — в ОАЭ и Кувейте. 7 мая Европейское агентство лекарственных средств приступило к экспертизе данного препарата.

GSK и Vir проводят также испытания другого моноклонального антитела — VIR-7832, которое должно активизировать работу T-клеточного иммунитета при COVID-19.

коронавирус, сотровимаб
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