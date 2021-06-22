В Италии подросток намерен судиться с родителями-антипрививочниками

Подросток из Флоренции обратился к адвокатам из-за родителей, запрещающим ему прививаться от коронавируса, заявили СМИ в Ассоциации семейных адвокатов Тосканы.

Школьник заявил, что его родители не дают ему письменного разрешения на вакцинации.

«Будучи 17-летним, он не может выбирать адвоката напрямую и не может получить прививки без документа от родителей», — рассказал представитель ассоциации Джанни Балдини.

Как сообщали со слов подростка местные СМИ, его родители считают вакцины небезопасными, называя их гадостью. О проблеме узнали социальные службы и школа, которая через Минобразования обратилась к юристам.

«Пока заявление не дошло до суда. Я постараюсь поговорить с родителями, чтобы они передумали, — говорит адвокат. — Иначе дело передадут в трибунал по делам несовершеннолетних и будет назначен специальный куратор от прокуратуры». По его словам, подобные случаи стали встречаться в Италии довольно часто. Аналогичный эпизод происходит с семьей из города Ареццо, где вакцинации добивается 16-летний юноша.