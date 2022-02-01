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В Италии будут штрафовать невакцинированных жителей старше 50 лет

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В Италии будут штрафовать невакцинированных жителей старше 50 лет

В Италии вступил в силу закон, обязывающий вакцинироваться от коронавируса жителей страны старше 50 лет и вводящий штраф в размере €100 для тех, кто отказывается это сделать, сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

«Обязательство по вакцинации для тех, кто старше 50 лет, вступает в силу с сегодняшнего дня. Любой, кто не привился хотя бы одной дозой вакцины, за исключением граждан, освобожденных по состоянию здоровья, должен уплатить штраф в размере €100», — пишет издание, ссылаясь на текст закона.

При этом с 15 февраля жители старше 50 лет обязаны будут предъявлять так называемый «зеленый пропуск» — сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании — для доступа на рабочие места. Все, кто такой пропуск предъявить не сможет, будут лишены доступа на работу и заработной платы.

«Те, кого поймают на рабочем месте без „зеленого пропуска“, могут быть оштрафованы на сумму от €600 до €1500. Ответственные за контроль могут получить штраф от €400 до €1000. В случае повторного нарушения штрафы удваиваются», — отмечает издание.

Также в Италии сокращается период действия сертификатов о вакцинации и перенесенном заболевании с девяти до шести месяцев. На фоне высокой заболеваемости власти намерены активизировать кампанию по ревакцинации, и с учетом ее хода принять решение о возможности сделать «ковидные паспорта» бессрочными.

Итальянское правительство также перенесло сроки ослабления антиковидных мер. В частности, маски на улицах будут обязательными до 10 февраля, после 11 февраля их потребуется носить только в помещениях. В транспорте власти рекомендуют носить респираторы типа FFP2. Массовые мероприятия в помещениях будет разрешено проводить с 11 февраля при заполняемости залов не более чем на 50%, при проведении мероприятий на открытом воздухе количество посетителей ограничено 75% от максимального.

Власти заявили, что обсудят дальнейшее ослабление ограничений в ближайшие недели, решение будет зависеть от количества заражений.

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По данным итальянского правительства, которые публикует Corriere della Sera, как минимум одной дозой вакцины от COVID в стране привиты 90,74% жителей старше 12 лет, двумя дозами — 87,71%.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за минувшие сутки в Италии коронавирусом заразились 104 110 человек, умерли 235 человек.

Некоторые страны после снижения числа заражений, на фоне низкой смертности и высокой степени вакцинации населения начали ослаблять ограничения. В частности, об отмене большей части ограничительных мер объявили Дания и Великобритания.

Италия, вакцинация, коронавирус
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