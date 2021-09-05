В Италии могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца не исключил введения обязательной вакцинации населения страны от коронавируса. Об этом он сказал в опубликованном в воскресенье в газете Corriere della Sera интервью.
Министр признал, что данная рекомендация со стороны Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) упростила бы процесс, но она совершенно не обязательна, и «у правительств есть выбор». «Это можно сделать, как уже сделано для медперсонала. Введение обязательной вакцинации пока не решенный вопрос, но это дополнительный инструмент в наших руках, и мы используем его без опасений. Вакцинация — это единственный способ избежать новых ограничительных мер», — сказал Сперанца. Он пояснил, что при выработке данного решения определяющим будет не уровень вакцинации, который в Италии уже можно считать хорошим, а эпидемиологические факторы, такие как число госпитализаций и количество смертей от последствий коронавирусной инфекции.
В четверг в пользу обязательной вакцинации высказался премьер-министр Италии Марио Драги, отвечая на соответствующий вопрос. Однако в Италии есть политические партии, в том числе входящие в правящую коалицию, которые не поддерживают введения обязательной вакцинации. Так, «Лига» заявила, что проголосует против. Ранее Сперанца отметил, что решение по данному вопросу должен принимать парламент.
Пока обязательная вакцинация распространяется только на медперсонал. Для работников образовательных учреждений введен обязательный ковид-сертификат, который может быть и справкой об отрицательном результате теста на коронавирус.
В Италии число полностью иммунизированных превысило 70% населения в возрасте старше 12 лет. Школьный персонал вакцинирован более чем на 90%. Почти 60% учащихся средней и старшей школы получили хотя бы первую дозу вакцины.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016