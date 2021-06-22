Войти
Зеленский объявил о запуске общенациональной программы «Здоровая Украина»
официально
Зеленский объявил о запуске общенациональной программы «Здоровая Украина»
Разумков не хочет отдавать реестр олигархов СНБО
парламент
Разумков не хочет отдавать реестр олигархов СНБО

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

У Зеленского думают, как не пустить в Украину индийский штамм коронавируса

280
У Зеленского думают, как не пустить в Украину индийский штамм коронавируса

Министерству иностранных дел Украины и Министерству здравоохранения Украины поручено подготовить предложения о целесообразности установки дополнительного контроля и ограничений по миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм коронавируса «Дельта».

Как сообщает пресс-служба главы государства, во время селекторного совещания в Офисе президента его участники заслушали информацию Национальной академии наук (НАН) Украины по распространению штамма COVID-19 «Дельта».

По данным НАН, «этот штамм коронавируса в 1,6 раза заразнее, чем штамм „Альфа“, в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза».

Читайте также: В Италии подросток намерен судиться с родителями-антипрививочниками

Штамм коронавируса «дельта», впервые был зафиксирован в Индии, попал уже в 92 страны, заявила на брифинге в понедельник, 21 июнь эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове. Вакцины остаются эффективным методом противодействия и для этого штамма, но только при условии полного завершения курса вакцинации.

По ее словам, штамм «дельта» вызывает «особую обеспокоенность, поскольку более заразен и быстро распространяется по миру».

На основе предыдущих свидетельств известно, что заражение этим вариантом увеличивает риск госпитализации. В то же время доказательств того, что новый штамм более смертельней, нет.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 22 июня 2021
Понедельник, 21 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Бизнес в России – привилегия украинских олигархов

Внешнеэкономические связи с Россией – крайне деликатная тема в украинском политикуме. С одной стороны, это «поддержка страны-агрессора». Но, с другой – весьма и весьма выгодный бизнес, как для самих бизнесменов, так и для государства.
Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Почему в ЕС растет раздражение в отношении Украины

В Европе все громче звучат голоса, которые критикуют Украину и ее предводителей с идеологической точки зрения.
Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

Почему Потураев запел арию «Промокашки» из «Места встречи»

Автору этих строк довелось познакомиться с Потураевым, когда что при Януковиче молодой политик делал карьеру в организации Партии регионов. Да-да, в региональной организации ПР в Днепропетровске, под началом Александра Вилкула и Евгения Удода. А ровно на следующий день после победы революции Потураев осознал, что на самом деле он «патриот Украины» и вышел на Майдан.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016