У Зеленского думают, как не пустить в Украину индийский штамм коронавируса

Министерству иностранных дел Украины и Министерству здравоохранения Украины поручено подготовить предложения о целесообразности установки дополнительного контроля и ограничений по миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм коронавируса «Дельта».
Как сообщает пресс-служба главы государства, во время селекторного совещания в Офисе президента его участники заслушали информацию Национальной академии наук (НАН) Украины по распространению штамма COVID-19 «Дельта».
По данным НАН, «этот штамм коронавируса в 1,6 раза заразнее, чем штамм „Альфа“, в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза».
Штамм коронавируса «дельта», впервые был зафиксирован в Индии, попал уже в 92 страны, заявила на брифинге в понедельник, 21 июнь эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове. Вакцины остаются эффективным методом противодействия и для этого штамма, но только при условии полного завершения курса вакцинации.
По ее словам, штамм «дельта» вызывает «особую обеспокоенность, поскольку более заразен и быстро распространяется по миру».
На основе предыдущих свидетельств известно, что заражение этим вариантом увеличивает риск госпитализации. В то же время доказательств того, что новый штамм более смертельней, нет.
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