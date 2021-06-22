Минздрав считает нужным прививать переболевших COVID-19 двумя дозами вакцины

Лица, переболевшие COVID-19, согласно рекомендациям Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики также должны пройти полный цикл вакцинации.

Об этом Укринформу сообщил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Роман Борщ.

«Если человек переболел и имел COVID-19 в анамнезе, это не значит, что он может получить только одну дозу вакцины. Если вакцина требует двухдозного ввода, необходимо делать две дозы. Если человек переболел коронавирусом, это не является противопоказанием вакцинироваться. Решение Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) говорит, что можно отложить вакцинацию на полгода в условиях дефицита вакцины тем лицам, которые переболели COVID-19. Однако вы можете прививаться от коронавируса уже через 28 дней после появления первых симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19», — сказал пресс-секретарь.

В Минздраве напомнили, что сейчас начинается вакцинация организованных коллективов, которые имеют в своем штате более 50 человек, желающих привиться. Вакцинировать будут препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Вторая доза этой вакцины предусмотрена через 21 день после введения первой. Поэтому работникам следует спланировать свои отпуска с учетом интервала между введением первой и второй доз вакцины.

Ранее Министерство здравоохранения сообщило, что интервал между двумя дозами вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech составляет 21-28 дней, CoronaVac/Sinovac Biotech — 28 дней, Oxford/AstraZeneca — 12 недель.