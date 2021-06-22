Европе этой зимой грозит серьезный дефицит газа

Потребность Европы в поставках российского газа растет на фоне сокращения запасов и достигнет грядущей зимой высочайших за несколько лет показателей. С такой оценкой выступило во вторник агентство деловых новостей Bloomberg, ссылаясь на оценки специалистов.
Агентство приводит данные Gas Infrastructure Europe, согласно которым, запасы газа в Европе на данный момент на 25% ниже показателей, считающихся нормальными для этого времени года. При этом специалисты американского банка Citigroup считают, что к началу отопительного сезона уровень газа в хранилищах будет находиться на самом низком за последние пять лет уровне. Это вызвано отчасти тем, что большинство поставок сжиженного природного газа (СПГ) уходят в данный момент в страны Азии для обеспечения потребностей Китая и Индии, указывает агентство, а также тем, что поставки газа и стран Северной Европы упали до наиболее низких показателей с января.
По мнению Bloomberg, «это способствовало тому, что Европа оказалась еще более зависима от России».
Издание цитирует вице-президента консалтинговой компании Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо, который отметил, что в случае, если «Северный поток — 2» не будет запущен к началу отопительного сезона, а Россия не увеличит транзит газа в Европу через Украину, это может «грозить ростом цен» для европейских потребителей.
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