Меркель позвонила Зеленскому поговорить про преступления нацистов

Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским по случаю 80-й годовщины нападения нацистской Германии на Советский Союз. Об этом сообщила во вторник журналистам пресс-служба Кабмина Федеративной Республики.

«Канцлер подчеркнула, что никогда не будут забыты совершенные немцами преступления, которые привели к гибели многих миллионов жителей на Украине, а также в России, Беларуси и в других бывших советских республиках», — говорится в заявлении.

Сообщается, что аналогичный разговор Меркель провела и с президентом РФ Владимиром Путиным.