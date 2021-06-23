В Греции отменяют маски на улице и комендантский час

В Греции с 24 июня отменяется обязательное ношение масок на улице, с 28 июня — комендантский час, сообщил заместитель министра гражданской защиты и антикризисного управления Никос Хардалиас на брифинге в среду.

«Такое решение единогласно принял комитет эпидемиологов в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране. На основании рекомендации правительство решило, что сохраняется обязательное ношение маски в помещениях без исключений и возможность передвигаться на улице без маски, если нет скопления людей. Эта мера действует с 5 утра 24 июня», — сказал Хардалиас.

По его словам, с понедельника, 28 июня, с 5 утра отменяется ограничение на передвижение — комендантский час.

С 12 июня запрет на передвижение действовал с 01.30 ночи до 5 часов утра. Ограничения планировалось снять с 1 июля, «если позволят эпидемиологические данные».

С 28 июня за столами в ресторанах можно будет собираться по 10 человек, сейчас действует ограничение в шесть человек.