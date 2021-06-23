В Греции отменяют маски на улице и комендантский час

В Греции с 24 июня отменяется обязательное ношение масок на улице, с 28 июня — комендантский час, сообщил заместитель министра гражданской защиты и антикризисного управления Никос Хардалиас на брифинге в среду.
«Такое решение единогласно принял комитет эпидемиологов в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране. На основании рекомендации правительство решило, что сохраняется обязательное ношение маски в помещениях без исключений и возможность передвигаться на улице без маски, если нет скопления людей. Эта мера действует с 5 утра 24 июня», — сказал Хардалиас.
По его словам, с понедельника, 28 июня, с 5 утра отменяется ограничение на передвижение — комендантский час.
С 12 июня запрет на передвижение действовал с 01.30 ночи до 5 часов утра. Ограничения планировалось снять с 1 июля, «если позволят эпидемиологические данные».
С 28 июня за столами в ресторанах можно будет собираться по 10 человек, сейчас действует ограничение в шесть человек.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016