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Страны ЕС усиливают ограничения для непривитых от COVID-19

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Страны ЕС усиливают ограничения для непривитых от COVID-19

Германия и Греция решили ужесточить ограничительные меры для тех, кто не привился, в рамках борьбы с распространением коронавируса.

И.о. канцлера Германии Ангела Меркель заявила на заседании «Христианско-демократического союза», что для тех, кто не вакцинировался, в стране введут «жесткие ограничения», передает телеканал N-TV. Она не уточнила, в чем они будут заключаться, но при этом допустила ежедневное тестирование непривитых на рабочем месте.

И.о. канцлера пояснила, что ее крайне беспокоит рост числа заражений. Как сообщает N-TV, в Германии растет заполняемость отделений интенсивной терапии пациентами с коронавирусом, в то время как уровень вакцинации остается прежним. Всего в Германии выявили 4,6 млн случаев заболевания COVID-19, за последние сутки это число выросло на 10,8 тыс. Умерли с начала пандемии 95,8 тыс. человек (плюс 81 за сутки).

В Греции также решили наложить на непривитых дополнительные ограничения. С субботы 6 ноября они смогут посещать банки, развлекательные заведения, парикмахерские, социальные учреждения при предъявлении результата ПЦР-теста, сообщает издание Ekathimerini. Доступ в продовольственные магазины, аптеки и религиозные объекты останется свободным.

Помимо этого, всех невакцинированных работников частного и государственного секторов обяжут сдавать два теста на коронавирус в неделю за свой счет.

Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис объявил об усилении контроля за соблюдением COVID-мер, также будут увеличены штрафы за их нарушение. Глава Минздрава сообщил, что 85% пациентов отделений интенсивной терапии не вакцинированы. По его словам, вакцинация в 30 раз снижает риск тяжелого течения COVID-19 или госпитализации в отделение интенсивной терапии.

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За последние сутки в Греции зарегистрировали 6,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших за время пандемии превышает 730 тыс. Также за последние 24 часа в стране умерли 59 человек с COVID-19, всего скончались 16 050 человек.

Греция, ФРГ, вакцинация, коронавирус
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