Греция поменяла процедуру получения цифрового кода для туристов

В Греции сократилось время получения QR-кода, необходимого въезжающим туристам, сообщает РИА Новости.
Раньше пассажиры должны были как минимум за 24 часа до въезда заполнить спецформу PLF на портале https://travel.gov.gr . Через какое-то время им приходил QR-код, который нужно был предъявить при пересечении границы.
Теперь путешественники получили возможность заполнять спецформу для въезда в последний момент: цифровой код приходит сразу после ее отправки.
В итоге пассажиры, вылетающие в Грецию, которые по какой-либо причине не заполнили заранее PLF форму, могут сделать это непосредственно в аэропорту вылета, прямо перед рейсом.
QR-код будет получен сразу же после формирования документа на указанный в форме e-mail.
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