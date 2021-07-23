Греция поменяла процедуру получения цифрового кода для туристов

В Греции сократилось время получения QR-кода, необходимого въезжающим туристам, сообщает РИА Новости.

Раньше пассажиры должны были как минимум за 24 часа до въезда заполнить спецформу PLF на портале https://travel.gov.gr . Через какое-то время им приходил QR-код, который нужно был предъявить при пересечении границы.

Теперь путешественники получили возможность заполнять спецформу для въезда в последний момент: цифровой код приходит сразу после ее отправки.

В итоге пассажиры, вылетающие в Грецию, которые по какой-либо причине не заполнили заранее PLF форму, могут сделать это непосредственно в аэропорту вылета, прямо перед рейсом.

QR-код будет получен сразу же после формирования документа на указанный в форме e-mail.