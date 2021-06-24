Основатель McAfee умер в испанской тюрьме

Американского и британского программиста и бизнесмена Джона Макафи нашли мертвым в испанской тюрьме, сообщила газета El País.

Макафи задержали в Испании в прошлом году по запросу США. Ранее 23 июня агентство Efe сообщило, что суд одобрил выдачу бизнесмена Соединенным Штатам.

По информации источников El País, Макафи нашли мертвым в его тюремной камере в провинции Барселона. Правоохранительные органы начали расследование случившегося. По словам источников издания в полиции, бизнесмен совершил самоубийство.

Макафи задержали в аэропорту Барселоны в октябре 2020 года по запросу Соединенных Штатов. По данным прокуратуры США, он заработал миллионы долларов на продвижении криптовалют, консультациях, платных выступлениях и продаже прав на историю своей жизни для документального фильма. В ведомстве заявили, что с 2014 по 2018 год Макафи не подавал налоговые декларации, несмотря на значительные доходы из этих источников.

В США также считают, что Макафи уклонялся от уплаты налогов, переводя часть средств на счета, которые не были зарегистрированы на его имя, в том числе в криптовалюте. По данным прокуратуры, бизнесмен скрывал от налоговой и другие активы, включая недвижимость, автомобиль и яхту, также записывая их на других лиц.

Помимо этого, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Макафи в скрытой рекламе первоначального предложения токенов (ICO), то есть инвестиций в криптовалюту. Он якобы продвигал ICO среди подписчиков в Twitter, не указывая, что ему заплатили за рекламу — по информации SEC, бизнесмен получил более $23 млн в виде цифровых активов.

Сам Макафи в марте заявил, что власти США используют дело против него для «расправы над криптовалютами», и не признал своей вины. «США считают, что у меня есть спрятанная криптовалюта. Хотел бы я, чтобы так и было, но она разошлась по рукам команды McAfee (можете не верить), а все мои оставшиеся активы арестованы. Мои друзья испарились, опасаясь связи со мной. У меня ничего не осталось. И все же я ни о чем не жалею», – написал он в Twitter 16 июня.

В 1987 году Макафи основал компанию McAfee, которая разрабатывает антивирусное программное обеспечение. В 2011 году компанию приобрела корпорация Intel.