Меркель все же хочет найти формат переговоров ЕС с Россией

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что после отказа Совета ЕС проводить переговоры с российским лидером Владимиром Путиным Евросоюз может перейти к формату переговоров «без лидеров», передает Bloomberg.

Меркель выступила ранее с предложением провести встречу Россия — ЕС с участием Владимира Путина, позднее его поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон. Но примерно десять лидеров стран Евросоюза не одобрили эту инициативу, в том числе представители Латвии, Румынии и Эстонии. Голландский премьер-министр Марк Рютте заявил, что откажется от участия во встрече, если предложение поддержат.

«Я бы хотела более смелого шага. Форматы и условия переговоров с Россией будут разработаны. Но не на уровне лидеров», — заявила Меркель журналистам после саммита в Брюсселе. Свое предложение она объяснила тем, что после встречи Байдена и Путина в Женеве Евросоюзу следует также установить диалог с Россией на высшем уровне. «Американскому президенту Джо Байдену недостаточно поговорить с президентом России. Я это очень приветствую, но Европейский союз также должен установить формат для переговоров», — поясняла она.

Отказ властей стран Евросоюза поддержать предложение о встрече с Путиным Bloomberg оценивает как «редкое публичное поражение Меркель на ее последнем саммите ЕС в качестве канцлера». Ангела Меркель вскоре завершает свой последний срок на посту главы немецкого правительства. Агентство отмечает, что ЕС не вел переговоры на высшем уровне с президентом России с момента аннексии Крыма.

По итогам саммита ЕС руководители европейских стран хотя и отказались от встречи с Владимиром Путиным, все же согласились «изучить форматы и условия диалога с Россией». По данным Bloomberg, Евросоюз может пойти на компромисс: председатель Европейского совета Шарль Мишель может провести личные переговоры с Путиным вместе с Урсулой фон дер Ляйен, главой Европейской комиссии.

Саммиты Россия — ЕС проводились с 1995 года. После аннексии Крыма Россией в 2014 году и последовавших за этим санкций этот канал общения был заморожен.