Войти
Украина получит $350 млн от Всемирного банка
госфинансы
Украина получит $350 млн от Всемирного банка
Разумков исключает референдум об отказе от Донбасса
позиция
Разумков исключает референдум об отказе от Донбасса

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Меркель все же хочет найти формат переговоров ЕС с Россией

339
Меркель все же хочет найти формат переговоров ЕС с Россией

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что после отказа Совета ЕС проводить переговоры с российским лидером Владимиром Путиным Евросоюз может перейти к формату переговоров «без лидеров», передает Bloomberg.

Меркель выступила ранее с предложением провести встречу Россия — ЕС с участием Владимира Путина, позднее его поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон. Но примерно десять лидеров стран Евросоюза не одобрили эту инициативу, в том числе представители Латвии, Румынии и Эстонии. Голландский премьер-министр Марк Рютте заявил, что откажется от участия во встрече, если предложение поддержат.

«Я бы хотела более смелого шага. Форматы и условия переговоров с Россией будут разработаны. Но не на уровне лидеров», — заявила Меркель журналистам после саммита в Брюсселе. Свое предложение она объяснила тем, что после встречи Байдена и Путина в Женеве Евросоюзу следует также установить диалог с Россией на высшем уровне. «Американскому президенту Джо Байдену недостаточно поговорить с президентом России. Я это очень приветствую, но Европейский союз также должен установить формат для переговоров», — поясняла она.

Отказ властей стран Евросоюза поддержать предложение о встрече с Путиным Bloomberg оценивает как «редкое публичное поражение Меркель на ее последнем саммите ЕС в качестве канцлера». Ангела Меркель вскоре завершает свой последний срок на посту главы немецкого правительства. Агентство отмечает, что ЕС не вел переговоры на высшем уровне с президентом России с момента аннексии Крыма.

Читайте также: Протасевич и Сапега пошли на сделку со следствием

По итогам саммита ЕС руководители европейских стран хотя и отказались от встречи с Владимиром Путиным, все же согласились «изучить форматы и условия диалога с Россией». По данным Bloomberg, Евросоюз может пойти на компромисс: председатель Европейского совета Шарль Мишель может провести личные переговоры с Путиным вместе с Урсулой фон дер Ляйен, главой Европейской комиссии.

Саммиты Россия — ЕС проводились с 1995 года. После аннексии Крыма Россией в 2014 году и последовавших за этим санкций этот канал общения был заморожен.

Россия, ЕС, Ангела Меркель
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 25 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Ребята, вы серьезно?

ЗЕ… ленский! Вчера насмешил дважды. Одна часть ленты ржет, не переставая, потому что Филю Киркорова объявили угрозой для нацбезопасности. Вторая часть заливается смехом, потому что власть отправила сбушников с обыском … к теще Медведчука.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

Налоговое «головокружение без успехов»

Офис президента и Кабинет Министров предлагают поднять ставки налогов и ренты сразу для целого списка деятельности – здесь и разведение домашней птицы, и производство пива, и пользование радиочастотами, и добыча железной руды. Цель понятна – «залатать» дыры в бюджете. Вот только получится ли? Не выйдет ли так, что вместо обещанных миллиардов спровоцирую проблемы в экономике?
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Акела промахнулся. Опять. Снова

Обыски в офисе и у тещи (?!!!) Медведчука – это продолжение негативного сценария. Негативного для Зеленского & Co.Мы уже видели, как «Акела промахнулся» один раз. Когда власть выдвигает громкие обвинения – госизмена и разграбление национальных ресурсов – а потом судья на заседании на всю страну отчитывает прокурорских за то, что нет доказательств – это удар по репутации.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016