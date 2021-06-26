В Украине за сутки зафиксировано 756 новых случаев Covid-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 756 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 1835 человек, умерли 35 заболевших, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 25 июня 2021 года в Украине зафиксировано 756 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей — 29, медработников — 12). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 526 человек; летальных случаев — 35; выздоровели — 1835 человек», — сообщил Минздрав в Телеграм-канале.
Днем ранее, 25 июня, сообщалось о 876 новых случаях заболевания Covid-19, 24 июня было зафиксировано 937 новых случаев инфицирования коронавирусом, 23 июня — 835 заболевших.
Всего за период пандемии в Украине заболели 2 233 546 человек, выздоровели 2 161 972 инфицированных, скончались 52 269 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания Covid-19 зарегистрировано в Киеве (205), Киевской области (54), Харьковской (44), Сумской (40) и Львовской (33 областях).
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