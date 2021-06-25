Индийский штамм «Дельта» уже обнаружен не менее чем в 85 странах

Разновидность коронавируса «Дельта» присутствует в настоящее время по меньшей мере в 85 государствах и быстро распространяется среди невакцинированного населения. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Дельта» является наиболее заразной разновидностью из выявленных вариантов COVID-19. Он обнаружен по меньшей мере в 85 странах и быстро распространяется среди невакцинированного населения», — сказал глава ВОЗ.

Отметим, что, например, в Италии уже порядка 17% новых случаев COVID-19 приходятся на «дельта» штамм. При этом в мае в Италии среди новых заражений штамм «дельта» наблюдался только в 4,2% случаях. Об этом в пятницу сообщили местные СМИ со ссылкой на медиков.

«Наш эпидемиологический мониторинг показывает быстро развивающуюся картину, которая подтверждает, что в нашей стране так же, как и в остальных странах Европы, штамм „дельта“ становится доминирующим», — заявила директор департамента инфекционных заболеваний в национальном исследовательском институте здоровья в Риме Анна Тереза Паламара.

Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида — B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм «дельта», по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.

Есть данные, что нейтрализующая эффективность вакцин несколько ниже против штамма коронавируса «дельта», чем против других вариантов COVID-19, но защитный эффект сохраняется.