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Зеленский открыто игнорирует Конституцию и попирает основные ее статьи, – ОПЗЖ

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Зеленский открыто игнорирует Конституцию и попирает основные ее статьи, – ОПЗЖ

Ответственность за конституционный кризис в Украине, грубое нарушение основополагающих прав и свобод демократического общества, полное попрание прав человека, преступления против свободы слова и свободы личности лежит в первую очередь на Президенте Владимире Зеленском. Об этом говорится на сайте партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В политсиле уверены, что глава государства настолько убежден в собственной непогрешимости, что открыто делает заявления, изобличающие «антиконституционный и преступный характер его власти».

«Так персональные санкции против руководства партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ и членов их семей утверждены СНБО и введены в действие указом Президента в нарушение статей 34, 62 Конституции Украины, которыми каждому гарантировано свободное выражение своих взглядов и убеждений и также запрещено ограничение прав и свобод граждан, пока их вина не доказана в суде», — отметили в ОПЗЖ.

Также в оппозиционной партии напомнили про блокирование работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, назвав это беспрецедентным нападением на свободу слова, которое нарушает статью 15 Конституции Украины о запрете цензуры.

«Вследствие закрытия трех телеканалов без работы остались 1,5 тыс. их сотрудников, включая журналистов. Еще один телеканал — „Первый Независимый“ — был отключен от вещания под давлением властей уже через час после начала эфира по требованию СБУ», — говорится в заявлении партии.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» подчёркивает, что Президент Зеленский использует Совет национальной безопасности и обороны Украины для расправы с политическими оппонентами и наделил его несвойственными функциями, чем грубо нарушается статья 107 Конституции Украины.

«В интервью глава государства прямо называет СНБО своим «быстрым инструментом и оружием». То есть вместо следования законным процедурам и правовым решениям власти путем ручного управления и с помощью репрессивной машины, коей стал СНБО, расправляются со всеми, кто представляет угрозу действующему режиму, — заявили в ОПЗЖ. — Также Зеленский в интервью открыто признает, что «ведет борьбу с Конституционным Судом», а подписав незаконное решение СНБО, он и вовсе «заблокировал действия Конституционного Суда». То есть, нарушая закон, уничтожая конституционный порядок в стране, глава государства еще и бравирует этим перед гражданами.

Кроме того, в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» уверены, что закон о «так называемом рынке земли» — антиконституционный и был принят Верховной Радой Украины под давлением главы государства. В частности этот закон нарушает 3 статью Конституции Украины в которой говорится о том, что «земля, ее недра, природные ресурсы являются объектами права собственности Украинского народа».

Кроме того, в политсиле обратили внимание на то, что в Украине становится обыденностью ущемление прав русскоязычных граждан, что идет вразрез со статьей 10 Конституции Украины, также повсеместно нарушаются права украинцев на труд, на медицинскую помощь, на образование, попирается норма о равности всех граждан перед законом.

По мнению представителей ОПЗЖ украинское правительство предает интересы своего народа и нарушает статьи 1 и 5 Конституции Украины, передавая фактическое управление страной финансовым кредиторам и западными политиками.

«Политическая партия „Оппозиционная платформа — За жизнь“ была и остается основным оппонентом нынешней власти. И мы сделаем все возможное, чтобы понятия „законность“, „право“ и „конституционные гарантии“ не стали пустым звуком, чтобы страна окончательно не потеряла суверенитет и независимость, лежащие в основе Конституции Украины и определяющие основные принципы государственности нашей страны», — резюмировали в ОПЗЖ.

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Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что Президент и его команда вместо решения важных для страны вопросов занимаются легализацией правового произвола.

«Вместо этого внедрен и действует механизм внесудебной расправы, незаконно принимается закон о санкциях в отношении граждан Украины, в отношении украинских юридических лиц. То есть полный произвол в данной ситуации продолжает иметь место, и этот произвол на сегодняшний день легализуется заявлениями и действиями Президента и его команды», — подчеркнул лидер ОПЗЖ.

Виктор Медведчук, ОПЗЖ
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