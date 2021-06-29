Надуманные обвинения в адрес Медведчука со стороны Зеленского - это зачистка оппозиции накануне досрочных президентских выборов, - доктор юридических наук

Домашний арест лидера оппозиции Виктора Медведчука по надуманным обвинениям — это попытка власти в лице президента Владимира Зеленского зачистить оппозицию накануне досрочных президентских выборов. Об этом заявил доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук Виталий Журавский, сообщает «Страна».

«Идет зачистка оппозиции, посадили под домашний арест по надуманным обвинениям Виктора Медведчука, проводят обыски без решений суда у народных депутатов от ОПЗЖ. Публичный постоянный наезд на Порошенко и его „ЕС“. СНБО преобразовано с „координирующего органа при президенте“ в репрессивный и пиарный в преследовании неугодных политиков, бизнесменов. Их лишают имущества, активов и даже гражданства», — отметил Журавский.

Он напомнил, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона авторства нардепов от «Слуги народа», которым предлагается запретить суду обжаловать решение СНБО.

«Указом президента, что является незаконным, уволены два судьи КС. А работа его заблокирована. В парламенте на следующей неделе будут рассматриваться законы об олигархах, которые имеют их до смерти напугать и отбить желание финансировать альтернативные политические проекты», — добавил доктор юридических наук.

Он также добавил, что Зеленский пытается найти любой малейший информационный повод, чтобы «засветиться» в СМИ. И это, по мнению Журавского, является подтверждением того, что досрочные президентские выборы в стране состоятся.

«Медиаактивность главы государства зашкаливает. Он чуть ли не каждый находит различные информационные поводы, чтобы о нем говорили. Это обычно происходит только во время избирательной кампании. Регулярно используется социология как манипуляция общественным мнением. Те цифры поддержки Зеленского, которые показывают коррумпированные социологи за счет власти, не совпадают с реалиями, однако влияют на настроения электората. Думаю, преждевременные президентские выборы не за горами», — резюмировал доктор юридических наук.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек. Среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 37 тыс. материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.