Европейские СМИ: Зеленский провалил борьбу с коррупцией, а также дискредитировал себя преследованием оппозиции и закрытием телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский дискредитировал себя преследованием лидера оппозиции Виктора Медведчука и закрытием телеканалов 112 Украина NewsOne и ZiK. Об этом пишет издание EUToday, ссылаясь на социологические данные компании BURI (The Belgium-Ukraine Research Institute), которая провела опрос в Украине 11-15 июня 2021 года.

Журналисты отмечают, что решениями, наиболее негативно повлиявшими на репутацию Зеленского, которые назвали 42,5% опрошенных, являются внесудебные репрессии и санкции в отношении граждан Украины со стороны Совета национальной безопасности и обороны Украины (санкции против оппозиционных политиков Виктора Медведчука и Тараса Козака, других лиц). Также среди решений, дискредитирующих власть являются открытие рынка земли и угроза присвоения национального ресурса иностранными корпорациями (40,1%). Говоря о влиянии прекращения вещания украинских оппозиционных телеканалов NewsOne, ЗиК и 112 Украина на репутацию украинских властей, большинство респондентов указали, что это решение приведет к ухудшению репутации Украины за рубежом (53,7%).

«Оценивая второй год пребывания президента Украины Владимира Зеленского на посту президента Украины, большинство респондентов заявили, что решениями, наиболее негативно повлиявшие на репутацию украинской власти, были: отсутствие достижений в борьбе с коррупцией, коррупционные скандалы с участием окружения президента (71,5%), дальнейшее повышение тарифов и обещание ввести рыночные цены на газ и тепло для конечных потребителей, данное МВФ (68,2%), отказ от вакцинации населения от COVID-19 и политически мотивированный выбор вакцины (64,8%), блокирование переговоров о мирном урегулировании конфликта на Донбассе и отсутствие мира на Донбассе (58,4%), прекращение вещания телеканалов 112 Украина, NewsOne, ЗиК и „Перший Незалежний“ (53,9%)», — говорится в публикации.