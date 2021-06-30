Начало июля будет жарким и влажным

В среду, 30 июня, в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы, температура ночью 14-19°, днем 27-32°, на Закарпатье — до 34° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«30 июня в Украине переменная облачность. Ночью без осадков, днем отдельные кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 27-32°, на Закарпатье до 34°, на севере Левобережья местами 24-26°, в Карпатах ночью 7-12°, днем 15-20°», — говорится в сообщении.

1-2 июля в Украине также переменная облачность, кратковременные дожди, грозы (на юге и юго-востоке страны местами), временами град, шквалы 15-20 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 26-31°, на юго-востоке до 33°, в западной части 23-28°.

3-4 июля в Украине небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, грозы, только в восточных областях 4 июля без осадков. Температура ночью 14-20°, днем 25-31°; в западных областях ночью 12-17°, днем 22-27°.

В столичном регионе 30 июня переменная облачность. Ночью без осадков, днем отдельные кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по Киеву ночью 16-18°, днем 28-30°; по области ночью 14-19°, днем 27-32°.

1-2 июля в Киеве также переменная облачность, умеренные (ночью 1 июля небольшие) кратковременные дожди, грозы; днем 1 июля местами град, шквалы 15-20 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 26-31°.

3-4 июля в столице ночью местами небольшой дождь; днем умеренные кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°.