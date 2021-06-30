В Киеве будут судить главу УИК за подделку результатов голосования

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении председателя одной из участковых избирательных комиссий в Дарницком районе Киева по факту подделки и использования поддельной избирательной документации.
Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, правонарушение произошло 25 октября 2020 года во время проведения местных выборов.
«Согласно материалам досудебного расследования, глава одной из избирательных комиссий в Дарницком районе подделала и подала в территориальную избирательную комиссию уточненный протокол подсчета голосов, в который внесла недостоверные сведения о получении одной из политических партий на 40 голосов больше, чем фактически было отдано избирателями при голосовании на участке и установлено результатам проведенного подсчета голосов», — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что преступные действия были выявлены при принятии территориальной избирательной комиссией уточненного протокола участковой избирательной комиссии и объявления результатов выборов.
«За совершенное обвиняемой грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 5 лет», — подчеркивают правоохранители.
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