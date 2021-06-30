Путин напрямую поддержал Медведчука и заявил, что от исхода дела лидера ОПЗЖ будут зависеть отношения России и Украины

Путин сегодня более чем популярно объяснил, что отношения между Россией и Украиной, как и возможность встречи с Зеленским, будут напрямую зависеть только от исхода дела лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука.
Об этом пишет публицист Кирилл Ковальчук.
Во время прямой линии Путину задали вопрос о том, планирует ли он встречаться с Зеленским и почему Украина при ее риторике в отношении России не в ходит в список недружественных стран.
Ну и здесь Путин напомнил о том, что «сегодняшнее руководство сегодняшней Украины явно недружественное к РФ». Не забыл он и внесенном Зеленским проекте закона о коренных народах, последствия от которого, по мнению Путина, «сопоставимы с применением какого-то оружия массового поражения».
Здесь же лидер РФ в который раз четко очертил «красные линии», которые перешагнул Зеленский в подавлении оппозиции в Украине.
«Ну, вот Виктора Медведчука, который, на самом деле, на мой взгляд, является украинским националистом — взяли, заперли его в преддверии избирательной кампании дома, браслет надели. Значит, принимаются решения абсолютно незаконные и неконституционные», — заявил Путин.
После этого он максимально простыми словами, чтобы в конце концов понял уже даже Зеленский, объяснил, что с такой борьбой с оппозицией в лице Медведчука у украинской власти нет никаких шансов на строительство нормальных отношений с Россией.
«Подавляют на корню — кого-то сажают в тюрьму, кого-то под домашний арест, кого-то убивают на улицах. Что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и в Париже», — сказал Путин, в сотый раз дав Зеленскому шанс одуматься.
Таким же прямым текстом Путин сказал, что его встреча с Зеленским возможна только в том случае, «когда будет ясно о чем говорить», намекая на то, что пока в Украине идет судилище над Медведчуком — говорить не о чем.
«Лидер РФ и так сделал скидку Зеленскому в виде нескольких повторов своей позиции, учитывая его „клоунско-криворожское“ образование. Другого шанса услышать позиции Путина у Зеленского уже не будет. И либо сегодня же преЗЕденту нужно перестать заниматься своим самодовольствием и остановить судилище над Медведчуком, либо же навсегда потерять возможность диалога с Россией и пожинать все вытекающие из этого последствия. ДумайТЕ, господин Зеленский», — отметил автор.
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