В Украине вырос размер алиментов

Министерство юстиции Украины напоминает о том, что в 2020 году в связи с новым размером прожиточного минимума увеличен размер алиментов. Об этом сообщается на странице министерства в Facebook.
Согласно сообщению, для детей до 6 лет прожиточный минимум составляет 1779 грн, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 2218 грн.
Таким образом, минимальный гарантированный размер алиментов составит:
для детей до 6 лет — 889,5 грн;
для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 1109 грн.
«Эти показатели следует учитывать, если из зарплаты работников нужно удерживать алименты не в твердой денежной сумме, а в привязке к прожиточному минимуму на ребенка соответствующего возраста», — говорится в сообщении.
Как и ранее, максимальный размер алиментов составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста, добавили в министерстве.
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