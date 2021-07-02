В Канаде протестующие снесли статуи двух королев

В Канаде, в городе Виннипег, представители коренных народов страны вместе с теми, кто их поддерживает, снесли памятники королевам Виктории и Елизавете II, передает CBC.

Обе статуи находились на территории здания Законодательного собрания города. В день Канады, 1 июля, туда пришли демонстранты, недовольные реакцией правительства Канады на обнаружение новых массовых захоронений детей канадских аборигенов в государственных домах-интернатах, существовавших в стране в конце XIX — начале XX веков.

Активисты залили памятники красной краской, а затем свалили их с помощью веревок. Один из мужчин, выкрикивавший ругательства в адрес толпы, свалившей статуи, был задержан местной полицией.

Полиция города сообщила, что расследует обстоятельства произошедшего и намерена принять «меры принудительного характера», уточняет Global News.

В конце июня в Саскачеване с помощью георадара были обнаружены сотни могил на месте бывшей школы-интерната, куда отправляли детей коренных народов Канады, передает Toronto Star. Интернат действовал с 1899 по 1997 год. Коренными народами страны признают иннуитов, индейцев и детей от смешанных браков индейцев и первых англичан и французов, заселивших страну.

Власти страны принуждали родителей из числа коренных народов Канады отправлять детей в такие школы для принудительной ассимиляции, под угрозой лишения свободы, рассказала CBC Флоренс Спарвиер, посещавшая интернат в юности. По ее словам, детям в этих школах «вбивали» неправильность их родной культуры. К управлению этими интернатами привлекали Римско-католическую церковь.

В конце мая могилы 215 детей были обнаружены неподалеку от школы-интерната для аборигенов в Камлупсе. Она действовала с 1890 по 1969 год и была крупнейшей среди школы-интернатов в Канаде, в ней могли одновременно жить до 500 человек. Посещавший школу в 1960-е годы Харви Маклеод рассказал Toronto Star, что боролся с последствиями физического и сексуального насилия, с которым столкнулся в школе, всю свою последующую жизнь.

Всего с 1883 по 1996 год в Канаде действовало 139 государственных школ-интернатов для детей коренных народов, в них проживали около 150 тыс. несовершеннолетних. В школах были распространены телесные наказания, сексуальное насилие и расизм, утверждают СМИ.

Всего были установлены имена более 4 тыс. детей, умерших в интернатах от болезней или несчастных случаев, сообщает правительственная Комиссия по установлению истины и примирению. «Иногда родители так и не узнавали, что случилось с их детьми. Ученики, которые не вернулись из школ, числятся как пропавшие дети», — говорится на сайте комиссии.

Премьер-министр Джастин Трюдо в 2017 году уже приносил свои извинения коренным народам Канады, когда были установлены более ранние захоронения детей. После обнаружения новых захоронений, он также выступал с заявлением.