Более 6 млн граждан ЕС попросили вид на жительство в Великобритании

6,02 млн граждан ЕС подали заявление на право проживать постоянно в Великобритании, пользоваться услугами британской системы здравоохранения, работать, арендовать жилье, учиться и выходить там на пенсию. Об этом объявило Министерство внутренних дел Великобритании, закрыв в четверг утром прием таких заявлений. На данный момент 5,1 млн заявлений было удовлетворено министерством.

Подать заявление на получение вида на жительство в Великобритании можно было с марта 2019 года в рамках процедуры «Брексит». Как отмечают в ведомстве, по мере приближения крайнего срока число заявлений значительно росло, и за один только июнь их было подано 400 тыс. А в последний день их было подано в пять раз больше, чем в предыдущие дни: более 50 тыс. Учитывая высокий спрос, крайний срок подачи заявления был перенесен с 30 июня на 9 часов утра 1 июля.

Большинство заявителей — 5,3 млн — хотели бы обосноваться в Англии, чуть более 290 тыс.— в Шотландии, почти по 100 тыс.— в Уэльсе и Северной Ирландии.