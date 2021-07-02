Войти
Разумков ожидает вето Зеленского на закон о ВККС
позиция
Разумков ожидает вето Зеленского на закон о ВККС
Зеленский рассчитывает на поддержку Папы Римского
официально
Зеленский рассчитывает на поддержку Папы Римского

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Более 6 млн граждан ЕС попросили вид на жительство в Великобритании

395
Более 6 млн граждан ЕС попросили вид на жительство в Великобритании

6,02 млн граждан ЕС подали заявление на право проживать постоянно в Великобритании, пользоваться услугами британской системы здравоохранения, работать, арендовать жилье, учиться и выходить там на пенсию. Об этом объявило Министерство внутренних дел Великобритании, закрыв в четверг утром прием таких заявлений. На данный момент 5,1 млн заявлений было удовлетворено министерством.

Подать заявление на получение вида на жительство в Великобритании можно было с марта 2019 года в рамках процедуры «Брексит». Как отмечают в ведомстве, по мере приближения крайнего срока число заявлений значительно росло, и за один только июнь их было подано 400 тыс. А в последний день их было подано в пять раз больше, чем в предыдущие дни: более 50 тыс. Учитывая высокий спрос, крайний срок подачи заявления был перенесен с 30 июня на 9 часов утра 1 июля.

Читайте также: Кулеба считает, что у РФ нет шансов на успех в конфронтации с НАТО

Большинство заявителей — 5,3 млн — хотели бы обосноваться в Англии, чуть более 290 тыс.— в Шотландии, почти по 100 тыс.— в Уэльсе и Северной Ирландии.

ЕС, Великобритания, Brexit
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 2 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова
юрист

«Налоговая экспроприация» или «налоговый грабеж»?

Резкая «налоговая экспроприация» - а Офис президента и Кабинет Министров рассчитывают получить сразу до 50 миллиардов гривен - это стресс для экономики. Но одно дело, когда стресс испытывает полностью здоровый организм. А наш организм ослаблен спадом ВВП, максимальной безработицей, большой закредитованностью перед МВФ и другими финансовыми структурами и другими негативными факторами.
Семен Правденко
Семен Правденко
общественный активист, блогер

Песня убегающих инвесторов: слова Гетьманцева, музыка Коломойского

За №5600 голосовали большинство «слуг народа», депутатская группа «За будущее», которую 50/50 контролируют олигарх Игорь Коломойский и министр внутренних дел Арсен Аваков, а также группа «Доверие», представляющая интересы Андрея Веревского и других аграрных магнатов. И такая картина только подтверждает версию о том, что Кабинет Министров является только формальным автором, а на самом деле №5600 написал глава комитета ВР по финансовой и налоговой политике Даниил Гетманцев по заказу олигарха Коломойского.
Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Зеленский полностью прогнулся под Медведчука в вопросах отношений с Россией

Эксклюзивное Владимира Зеленского агентству «Интерфакс-Украина» вышло сразу же после «прямой линии» Владимира Путина, состоявшейся 30 июня, что выглядит как попытка дать ответ на тезисы в отношении Украины, прозвучавшие от российского президента. Зеленский заговорил словами своего главного политического оппонента Виктора Медведчука.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016