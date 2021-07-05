Глава МИД Украины назвал тестом для государств участие в Крымской платформе

Участие государств в Крымской платформе — это тест о том, с кем они в вопросе оккупированного Крыма, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы знаем, что Россия шантажирует и угрожает другим странам, требуя не принимать участия в платформе. Некоторым крайне тяжело под этим давлением Москвы. На этом фоне участие государств в Крымской платформе — это очень простой тест о том, с кем они в вопросе оккупированного Крыма — с Россией и агрессией или с Украиной и международным правом?» — сказал Кулеба на всеукраинском форуме «Украина 30. Международная политика» в Киеве в понедельник, сообщает Интерфакс-Украина.

Министр подчеркнул, что Крымская платформа — это наиболее красноречивое доказательство инициативной внешней политики Украины.

«Президент Украины с первого моего дня в должности министра задал вопрос: как будем возвращать Крым? По его инициативе МИД разработало концепцию платформы и буквально через полтора месяца мы увидим ее успех», — отметил Кулеба.

Как сообщалось, «Крымская платформа» — это международная площадка, призванная объединить усилия для реинтеграции и деоккупации Крымского полуострова. Учредительный саммит платформы пройдет 23 августа в Киеве. Ряд стран уже высказали желание присоединиться к работе платформы, в частности, Словакия, Турция, Польша и т.д.