Войти
Зеленский призвал Европу объединиться против «Северного потока-2»
позиция
Зеленский призвал Европу объединиться против «Северного потока-2»
Байден заявил о восстановлении США после пандемии
официально
Байден заявил о восстановлении США после пандемии

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Глава МИД Украины назвал тестом для государств участие в Крымской платформе

298
Глава МИД Украины назвал тестом для государств участие в Крымской платформе

Участие государств в Крымской платформе — это тест о том, с кем они в вопросе оккупированного Крыма, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы знаем, что Россия шантажирует и угрожает другим странам, требуя не принимать участия в платформе. Некоторым крайне тяжело под этим давлением Москвы. На этом фоне участие государств в Крымской платформе — это очень простой тест о том, с кем они в вопросе оккупированного Крыма — с Россией и агрессией или с Украиной и международным правом?» — сказал Кулеба на всеукраинском форуме «Украина 30. Международная политика» в Киеве в понедельник, сообщает Интерфакс-Украина.

Министр подчеркнул, что Крымская платформа — это наиболее красноречивое доказательство инициативной внешней политики Украины.

«Президент Украины с первого моего дня в должности министра задал вопрос: как будем возвращать Крым? По его инициативе МИД разработало концепцию платформы и буквально через полтора месяца мы увидим ее успех», — отметил Кулеба.

Читайте также: Зеленский хочет получить сроки членства Украины в ЕС и НАТО

Как сообщалось, «Крымская платформа» — это международная площадка, призванная объединить усилия для реинтеграции и деоккупации Крымского полуострова. Учредительный саммит платформы пройдет 23 августа в Киеве. Ряд стран уже высказали желание присоединиться к работе платформы, в частности, Словакия, Турция, Польша и т.д.

Дмитрий Кулеба, Крымская платформа
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 5 июля 2021
Воскресенье, 4 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Что общего между «налоговым законом» №5600 и штурмом Бастилии?

Демократическая политическая система характеризуется не просто наличием оппозиции, а и реальным уважением к ее правам. Вот почему политические дела, в частности, «дело Медведчука», являются такими знаковыми для нас. Ведь в противном случае мы сталкиваемся с угрозой возрождения тенденций деспотизма / тирании, которые, казалось бы, должны были остаться в монархическом прошлом, столь ярко описанном Проспером Мериме и Александром Дюма.
Ростислав Фортуна
Ростислав Фортуна
политический эксперт

Хуліганська витівка Ірми Крат – лише перший дзвіночок! А далі народ може і за вила взятися!

Що спільного у дачників та городників з компанією-мільярдером? А в тому, що після прийняття законопроекту №5600 про податки в них будуть забирати все до останньої нитки.
Виталий Киба
Виталий Киба
юрист

Закона №5600 еще нет, а Украина уже потеряла $1 млрд инвестиций

Взимать налоги – одна из функций государства как гаранта общественного договора. А политические кризисы и бунты из-за налогов происходили тогда, когда общество / буржуазия / народ считали повышение налогов несправедливым.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016