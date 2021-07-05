В ЕС не согласны с принятым в России законом о виноделии

Еврокомиссия (ЕК) не согласна с утвержденным в России законом о виноделии и предпримет необходимые шаги для защиты прав европейских компаний. Об этом сообщила в понедельник журналистам в Брюсселе представитель ЕК.

«Мы, конечно, в курсе этого российского закона, который повлияет на экспорт вина. Мы будем делать все, чтобы выразить наше несогласие и обеспокоенность. И сделаем все, чтобы защитить наши права и предпринять необходимые шаги», — сказал он.

В минувшую пятницу в РФ были приняты поправки в закон о госрегулировании оборота алкоголя, которые, в частности, разрешают использовать термин «шампанское» в РФ только в отношении продукции, произведенной на территории России. Исходя из принятого закона, импортируемая продукция попадает под категорию «игристое вино». При этом право называться шампанским потеряло даже вино, произведенное в регионе Шампань.