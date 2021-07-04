Moet Hennessy откажется от названия «шампанское» ради экспорта в РФ

Компания Moet Hennessy согласилась маркировать свои напитки, поставляемые в Россию, как «игристое вино» вместо «шампанского», чтобы соответствовать положениям нового российского закона, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение компании.

Там пояснили, что изменения в законодательстве привели к временному прекращению поставок, однако они возобновятся как можно скорее после отлаживания процессов по корректировке этикеток.

О том, что Moet Hennessy приостанавливает отгрузки шампанских вин в Россию, ранее сообщали СМИ.

Новый закон исключает использование понятия «шампанское», разрешая применять его лишь в отношении «российского шампанского», произведенного на территории России.