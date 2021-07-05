Меркель, Макрон и Си Цзиньпин поговорили про отношения ЕС и Пекина

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин провели разговор в формате видеоконференции. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

По его словам, стороны обсудили «состояние отношений между ЕС и Китаем». «Они говорили о международной торговле, защите климата и биоразнообразии», — сказал Зайберт. Он добавил, что предметами обсуждения также были «борьба с пандемией, распределение вакцин, международные и региональные темы».

«Нам необходимо продвигать взаимовыгодное сотрудничество. ...В условиях борьбы с пандемией Китай готов постоянно содействовать оптимизации каналов для активизации гуманитарных контактов», — заявил в свою очередь Си Цзиньпин. По его словам, которые приводит Национальное радио Китая, Пекин намерен продолжать политику, направленную на усиление экономической открытости.

Си Цзиньпин предложил европейским лидерам обеспечить «недискриминационное отношение к китайским компаниям».

«Надеюсь, европейская сторона проявит уважение к принципам рынка и обеспечит справедливую, прозрачную и недискриминационную атмосферу для коммерческой деятельности компаний КНР», — заявил Си Цзиньпин.

Как он подчеркнул, власти Китая постоянно следуют по пути демократизации, стремясь к развитию «в соответствии с общепринятыми ценностями».

Председатель КНР обсудил с президентом Франции и канцлером ФРГ вопрос предоставления китайских кредитов африканским странам.

«Африка — континент, где находится больше всего развивающихся государств и задача борьбы с пандемией, в также восстановления экономики в данном регионе стоит особенно остро», — подчеркнул китайский лидер. Как он отметил, африканские государства обладают «огромным потенциалом развития».

Си Цзиньпин заявил, что Пекин постоянно оказывает финансовую поддержку странам Африки. Он уточнил, что Китай «достиг консенсуса с 19 африканскими государствами о смягчении условий погашения предоставленных им кредитов». «Предлагаю Франции и ФРГ примкнуть к китайско-африканской инициативе партнерского развития», — добавил он.