Меркель, Макрон и Си Цзиньпин поговорили про отношения ЕС и Пекина

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин провели разговор в формате видеоконференции. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
По его словам, стороны обсудили «состояние отношений между ЕС и Китаем». «Они говорили о международной торговле, защите климата и биоразнообразии», — сказал Зайберт. Он добавил, что предметами обсуждения также были «борьба с пандемией, распределение вакцин, международные и региональные темы».
«Нам необходимо продвигать взаимовыгодное сотрудничество. ...В условиях борьбы с пандемией Китай готов постоянно содействовать оптимизации каналов для активизации гуманитарных контактов», — заявил в свою очередь Си Цзиньпин. По его словам, которые приводит Национальное радио Китая, Пекин намерен продолжать политику, направленную на усиление экономической открытости.
Си Цзиньпин предложил европейским лидерам обеспечить «недискриминационное отношение к китайским компаниям».
«Надеюсь, европейская сторона проявит уважение к принципам рынка и обеспечит справедливую, прозрачную и недискриминационную атмосферу для коммерческой деятельности компаний КНР», — заявил Си Цзиньпин.
Как он подчеркнул, власти Китая постоянно следуют по пути демократизации, стремясь к развитию «в соответствии с общепринятыми ценностями».
Председатель КНР обсудил с президентом Франции и канцлером ФРГ вопрос предоставления китайских кредитов африканским странам.
«Африка — континент, где находится больше всего развивающихся государств и задача борьбы с пандемией, в также восстановления экономики в данном регионе стоит особенно остро», — подчеркнул китайский лидер. Как он отметил, африканские государства обладают «огромным потенциалом развития».
Си Цзиньпин заявил, что Пекин постоянно оказывает финансовую поддержку странам Африки. Он уточнил, что Китай «достиг консенсуса с 19 африканскими государствами о смягчении условий погашения предоставленных им кредитов». «Предлагаю Франции и ФРГ примкнуть к китайско-африканской инициативе партнерского развития», — добавил он.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016