В Украине за сутки 541 новый случай заболевания Covid-19

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 541 новых случая заболевания COVID-19, выздоровевших — 1086 человек, умерло 20 заболевших, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 5 июля 2021 в Украине зафиксировано 541 новых подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 26, медработников — 11). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 266 человека; летальных случаев — 20; выздоровели — 1086 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале во вторник.

Днем ранее, 5 июля за сутки зафиксировано 244 новых случая заболевания Covid-19, 4 июля сообщалось о 377 новых подтвержденных случаях COVID-19, 3 июля за сутки зафиксировано 705 новых случаев заболевания Covid-19, 2 июля, за сутки выявили 696 новых случаев заболевания Covid-19.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 238 364 человека, выздоровели 2 172 687 человек, летальных случаев — 52 504.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (197), Одесской (52), Киевской (37), Луганской (25) и Днепропетровской (24) областях.