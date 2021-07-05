Латвия устроит лотерею с призами, чтобы мотивировать граждан прививаться

Латвия будет проводить лотерею с денежными призами, чтобы мотивировать жителей республики вакцинироваться от коронавируса. Об этом в понедельник сообщил журналистам министр здравоохранения Даниэльс Павлютс по итогам заседания правящей коалиции.
«Лотереи или программы мотивации общества с игровыми элементами и позитивной мотивацией реализуются во многих странах мира, поэтому здесь мы руководствуемся международной практикой для достижения главной цели», — сказал глава Минздрава. По его словам, лотерею планируется начать проводить с августа. Розыгрыш будет проводиться как еженедельно с небольшими призами, так и ежемесячно с более крупными. В долгосрочной перспективе главный денежный приз может составить €100 тыс.
Принять участие в лотерее смогут все, кто сделал прививку в течение последнего полугодия.
Вакцинация в стране началась 28 декабря прошлого года, с тех пор одну дозу препарата получили 32,17% населения Латвии, две — 30,25%.
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