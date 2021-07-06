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Евросоюз потребовал немедленного освобождения осужденного в Беларуси оппозиционера Бабарико

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Евросоюз потребовал немедленного освобождения осужденного в Беларуси оппозиционера Бабарико

Евросоюз требует немедленного освобождения экс-кандидата на пост президента Беларуси Виктора Бабарико, говорится в заявлении пресс-службы Внешнеполитической службы ЕС.

«ЕС требует немедленного и безоговорочного освобождения Бабарико, а также всех политических заключенных, задержанных журналистов и людей, находящихся за решеткой за осуществление своих основных прав», — говорится в нем.

Во вторник Верховный суд Беларуси приговорил Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу. Бабарико обвинялся в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях — в особо крупном размере. По решению суда, экс-банкиру также запрещено занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей, в течение пяти лет.

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Приговор Верховного суда обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит. Однако защита Бабарико уже заявила, что будет обжаловать обвинительный приговор в порядке надзора и добиваться его отмены.

ЕС, Беларусь, Виктор Бабарико
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