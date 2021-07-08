К подчиненным Кличко снова пришли с обысками

Следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины проводят обыски в четверг в помещениях Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА) и Коммунальной корпорации «Киевавтодор».
Как сообщается на сайте КГГА со ссылкой на информацию Департамента транспортной инфраструктуры, обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева в рамках уголовного производства по закупке техники КК «Киевавтодор».
«Департамент и коммунальная корпорация, в пределах и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины, предоставили все документы, необходимые для всестороннего и полного расследования. Дело, которое расследуют в ГБР, касается закупки техники для КК „Киевавтодор“. В частности, машин для внесения жидких хлоридов. Их закупки были выполнены по процедуре официальных публичных закупок», — говорится в сообщении.
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