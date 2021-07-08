В Беларуси заблокировали сайт оппозиционной газеты, арестован редактор

Министерство информации Беларуси ограничило доступ к интернет-ресурсу белорусской газеты «Наша нива».
«На основании уведомления генеральной прокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь „О средствах массовой информации“, министерством информации принято решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу nn.bу», — сообщила в четверг пресс-служба Мининфома.
По сообщению Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), несколько сотрудников газеты не выходят на связь, у некоторых дома проходят обыски. БАЖ и редакция «Нашей нивы» утверждают, что силовики задержали главного редактора газеты Егора Мартиновича.
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