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Медведчук: Власть использует обвинения в госизмене в качестве инструмента борьбы с инакомыслящими

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Медведчук: Власть использует обвинения в госизмене в качестве инструмента борьбы с инакомыслящими

Украинская власть использует обвинения в государственной измене в качестве инструмента в борьбе с политической силой, выступающей категорически против той политики, которую проводят Президент Владимир Зеленский и его команда. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в перерыве заседания Печерского районного суда города Киева, на котором рассматривается вопрос о продлении меры пресечения оппозиционному политику.

«Такие особо тяжкие преступления, как государственная измена, используются как инструмент и ресурс власти по борьбе с теми, кто думает иначе, кто исповедует другую идеологию, кто имеет свою точку зрения на развитие событий в стране, на развитие страны, на ее реформы, на ее политическую систему, на борьбу в тех сферах, где власть абсолютно ничего не делает», — подчеркнул парламентарий.

Он акцентировал внимание на том, что ОПЗЖ является оппозиционной силой, которая шла на выборы с соответствующей программой и получила поддержку миллионов граждан Украины.

«Я хочу сказать, что борьба власти с нашей партией и с руководством партии началась сразу же после того, как Президент вступил в должность. Хочу напомнить общеизвестный факт: в августе 2019 года Владимир Зеленский в одном из своих интервью очень пространно говорил о том, что нас всех ожидает, громогласно анонсировал „историю с очень плохим концом“, намекая на ОПЗЖ, на оппозиционные каналы, которые как следствие через 2 года были закрыты», — сказал Виктор Медведчук.

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Напомним, вчера Печерский районный суд города Киева принял решение о продлении досудебного расследования по делу председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которого Офис генерального прокурора обвиняет в государственной измене. А сегодня, 8 июля, рассматривается вопрос о продлении политику меры пресечения.

Комментируя выдвинутые обвинения, Виктор Медведчук отметил, что политическое давление и уголовное преследование, осуществляемые действующей властью через правоохранительную систему, направлены на уничтожение оппозиции как политической силы, способной составить конкуренцию президентской партии.

Виктор Медведчук
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Четверг, 8 июля 2021
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Мнения

Ростислав Фортуна
Ростислав Фортуна
политический эксперт

Ей, «зелені», може відразу панщину повернемо?!

Податки, податки і ще раз податки – головна тема кінця весни-початку літа. Мені просто цікаво: можливо у «слуг» з’явиться хоч один грам совісті і вони або не проголосують за проект №5600, або зроблять радикальні правки до нього. Якби тільки можна було б купити, гроші-то в них є, адже не секрет, що багато хто з депутатв отримують «в конверті».
Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Акела таки промахнулся…

Прокуратура «внезапно» потребовала продлить арест Медведчука. Если кто не знает, то КПК (криминальный процессуальный кодекс… это ЗАКОН) требует, чтоб прокуратура не позже, чем за 10 дней до суда вносила в суд ходатайство о продлении домашнего ареста. Кто-то подскажет мне какое сегодня число? А… 7-е?! Т.е. за сутки до суда! Как интересно…
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Нынешние правители Украины решили возродить худшие практики абсолютизма

Нынешние правители Украины решили объединить два в одном - и абсолютистское государство и откупщиков - с целью опустошения карманов украинцев.
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