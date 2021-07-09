Министры финансов и главы ЦБ G20 выступили за введение налога на корпорации

Министры финансов и руководители центральных банков стран Группы двадцати (G20) поддержали соглашение 130 государств о проведении международной налоговой реформы, предусматривающей введение налога на доходы крупных корпораций в размере 15%. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на проект коммюнике по итогам саммита министров финансов и руководителей центральных банков G20. По его данным, окончательный вариант документа без каких-либо изменений в тексте должен быть опубликован в субботу, 10 июля.
Представители Группы двадцати также призвали изменить свое решение те страны, которые не присоединились к этой инициативе. «Мы приглашаем все стороны, которые участвуют в обсуждении этого вопроса, но пока не присоединились к международному соглашению, поддержать его», — говорится в проекте коммюнике. Как утверждает Reuters, стороны договорились к октябрю уладить разногласия по проведению реформы.
Кроме того, по данным агентства, члены «двадцатки» также договорились о том, чтобы «как можно скорее» взять пандемию под контроль, но никаких конкретных обязательств не дали, в частности не приняли решение об оказании финансовой помощи и поставке вакцин международному механизму COVAX, созданному Всемирной организацией здравоохранения и ее партнерами с целью обеспечения равного доступа к вакцинации от коронавируса в мире.
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