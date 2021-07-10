МВД получило пятый в этом году вертолет по контракту с Airbus Helicopters

Авиация Министерства внутренних дел Украины получила в этом году пятый из 28 вертолетов по контракту с французской компанией «Airbus Helicopters», сообщил глава МВД Арсен Аваков.

«Сегодня Нацгвардия имеет уже в своем арсенале четыре современных французские воздушных суда. Их пилоты прошли теоретическое и практическое за рубежом. Вертолеты выполняют задачи по гражданской защите на территории Украины. В частности, задействованы для оперативного перемещения личного состава Нацгвардии на большие расстояния, выполнение определенных задач, эвакуации больных и раненых, поисково-спасательных мероприятий. Делаем страну сервисно-ориентированной на людей и еще более безопасной», — приводит слова Авакова пресс-служба МВД.

Министр подчеркнул, что это четвертый вертолет Н-225, который приступит к выполнению боевых задач подразделениями Национальной гвардии Украины.

Он также отметил, что контракт с «Airbus Helicopters» на поставку 55 вертолетов успешно выполняется, а к концу 2021-го Украина получит всего 28 вертолетов в рамках формирования и развития Системы авиационной безопасности МВД.