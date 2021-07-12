В ФРГ привили от COVID-19 большую часть населения

Число полностью привитых от коронавируса в Германии впервые превысило количество не получивших ни одной дозы вакцины. Об этом сообщил в понедельник телеканал N-tv.
Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан проинформировал в Twitter, что 35,4 млн жителей страны, или 42,6% населения, «получили полную защиту» от коронавируса (то есть получили два компонента вакцины).
По оценке телеканала, не привиты на настоящий момент 41,5% граждан страны.
Как минимум один компонент в Германии, по оценке Минздрава, получили до сих пор 48,6 млн жителей (58,5%). В минувшее воскресенье за день было сделано всего 221 720 прививок от ковида, что сопоставимо с показателями февраля текущего года. «Но в отличие от февраля вакцины предостаточно», — посетовал Шпан.
Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря прошлого года. Используются препараты, разработанные консорциумом BioNTech и Pfizer, компаниями Moderna, AstraZeneca, а также Johnson & Johnson.
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