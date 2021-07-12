Войти
Трамп уже принял решение по поводу участия в президентских выборах
позиция
Трамп уже принял решение по поводу участия в президентских выборах
Зеленский обещает восстановить справедливость в выплате пенсий военным
официально
Зеленский обещает восстановить справедливость в выплате пенсий военным

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Евросоюз начинает срочную спецоперацию на границе Литвы с Беларусью

291
Евросоюз начинает срочную спецоперацию на границе Литвы с Беларусью

Европейское пограничное агентство (Frontex) сообщило о проведении срочной операции на границе Литвы и Беларуси в связи с увеличившимся потоком мигрантов. Официальный запрос о поддержке Вильнюс направил в Брюссель 10 июля.

Для оказания помощи литовским пограничникам Frontex еще 1 июля начало направлять туда специалистов и технику.

«Ситуация на границе Литвы с Беларусью остается тревожной. Я решил провести быстрое пограничное вмешательство для укрепления внешней границы ЕС», — заявил исполнительный директор пограничного агентства ЕС Фабрис Леггери. По его словам, на белорусско-литовскую границу будут направлены дополнительные силы пограничников, патрульных автомобилей, а также сотрудники для переговоров с мигрантами и сбора информации об их участии в преступных организациях.

По данным Frontex только за первую неделю июля власти Литвы зафиксировали более 800 незаконных пересечений границы. Если вначале большинство мигрантов прибывали из Ирака, Ирана и Сирии, в последнее время власти заметили изменение в составе миграционных потоков. В июле большинство прибывших составили граждане Республики Конго, Гамбии, Гвинеи, Мали и Сенегала.

В субботу, 10 июля, состоялись переговоры между президентом Литвы Гитанасом Науседой и руководителем агентства Фабрисом Леггери. Науседа сообщал, что европейское агентство направит в Литву несколько вертолетов.

Позднее Науседа во время визита в Польшу назвал мигрантов «политическим оружием» Лукашенко «Мы не позволим белорусскому режиму использовать мигрантов в качестве политического оружия», — подчеркнул президент Литвы.

По данным Литвы, с начала 2021 года на границе с Белоруссией были задержаны более 1600 мигрантов, в том числе граждане Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана и других стран. 2 июля литовские власти объявили режим ЧП.

Читайте также: В МИД Беларуси прокомментировали закрытие границы с Украиной

Количество людей, пытающихся незаконно пересечь границу с территории Беларуси, выросло в почти в 20 раз за последние месяцы. Это произошло после того, как белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в ответ на европейские санкции из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске его страна больше не будет помогать ЕС в борьбе с нелегальной миграцией. Он рассказывал, что ЕС требует от Минска остановить нелегальную миграцию через Беларусь, однако страна уже не будет этого делать, как раньше, из-за вмешательства Запада в ее дела. «Вы против нас развязали гибридную войну и требуете от нас, чтобы мы вас защищали, как и прежде? Вы нас информационно душите, методично и коллективно, рушите, пытаетесь убить нашу экономику и ждете, что мы будем тратить сотни миллионов долларов, как и прежде, на защиту ваших геополитических интересов?» — говорил он.

Беларусь, Литва
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 12 июля 2021
Воскресенье, 11 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сергей Лозовский
Сергей Лозовский
политический аналитик

Сумочка Ирмы Крат как «народное средство» против «налогового грабежа»

Журналистка-активистка Ирма Крат, съездившая сумочкой «об фейс» скандальному депутату Никите Потураеву, заработала свои «15 минут славы», как говорил Энди Уорхол. Без всякого сомнения, это хулиганство и ни один нормальный человек не будет поддерживать подобные «методы». Однако, может быть, в этой истории все-таки есть позитив?
Ростислав Фортуна
Ростислав Фортуна
политический эксперт

Ей, «зелені», може відразу панщину повернемо?!

Податки, податки і ще раз податки – головна тема кінця весни-початку літа. Мені просто цікаво: можливо у «слуг» з’явиться хоч один грам совісті і вони або не проголосують за проект №5600, або зроблять радикальні правки до нього. Якби тільки можна було б купити, гроші-то в них є, адже не секрет, що багато хто з депутатв отримують «в конверті».
Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Акела таки промахнулся…

Прокуратура «внезапно» потребовала продлить арест Медведчука. Если кто не знает, то КПК (криминальный процессуальный кодекс… это ЗАКОН) требует, чтоб прокуратура не позже, чем за 10 дней до суда вносила в суд ходатайство о продлении домашнего ареста. Кто-то подскажет мне какое сегодня число? А… 7-е?! Т.е. за сутки до суда! Как интересно…
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016