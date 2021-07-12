Евросоюз начинает срочную спецоперацию на границе Литвы с Беларусью

Европейское пограничное агентство (Frontex) сообщило о проведении срочной операции на границе Литвы и Беларуси в связи с увеличившимся потоком мигрантов. Официальный запрос о поддержке Вильнюс направил в Брюссель 10 июля.

Для оказания помощи литовским пограничникам Frontex еще 1 июля начало направлять туда специалистов и технику.

«Ситуация на границе Литвы с Беларусью остается тревожной. Я решил провести быстрое пограничное вмешательство для укрепления внешней границы ЕС», — заявил исполнительный директор пограничного агентства ЕС Фабрис Леггери. По его словам, на белорусско-литовскую границу будут направлены дополнительные силы пограничников, патрульных автомобилей, а также сотрудники для переговоров с мигрантами и сбора информации об их участии в преступных организациях.

По данным Frontex только за первую неделю июля власти Литвы зафиксировали более 800 незаконных пересечений границы. Если вначале большинство мигрантов прибывали из Ирака, Ирана и Сирии, в последнее время власти заметили изменение в составе миграционных потоков. В июле большинство прибывших составили граждане Республики Конго, Гамбии, Гвинеи, Мали и Сенегала.

В субботу, 10 июля, состоялись переговоры между президентом Литвы Гитанасом Науседой и руководителем агентства Фабрисом Леггери. Науседа сообщал, что европейское агентство направит в Литву несколько вертолетов.

Позднее Науседа во время визита в Польшу назвал мигрантов «политическим оружием» Лукашенко «Мы не позволим белорусскому режиму использовать мигрантов в качестве политического оружия», — подчеркнул президент Литвы.

По данным Литвы, с начала 2021 года на границе с Белоруссией были задержаны более 1600 мигрантов, в том числе граждане Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана и других стран. 2 июля литовские власти объявили режим ЧП.

Количество людей, пытающихся незаконно пересечь границу с территории Беларуси, выросло в почти в 20 раз за последние месяцы. Это произошло после того, как белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в ответ на европейские санкции из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске его страна больше не будет помогать ЕС в борьбе с нелегальной миграцией. Он рассказывал, что ЕС требует от Минска остановить нелегальную миграцию через Беларусь, однако страна уже не будет этого делать, как раньше, из-за вмешательства Запада в ее дела. «Вы против нас развязали гибридную войну и требуете от нас, чтобы мы вас защищали, как и прежде? Вы нас информационно душите, методично и коллективно, рушите, пытаетесь убить нашу экономику и ждете, что мы будем тратить сотни миллионов долларов, как и прежде, на защиту ваших геополитических интересов?» — говорил он.