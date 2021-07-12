Медведчук: Власть перешла все красные линии, когда заблокировала освобождение мной четырех женщин из тюрем ОРДЛО

Власть перешла все красные линии, когда заблокировала освобождение четырех женщин из ОРДЛО. Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук перед Печерским райсудом Киева в четверг, 8 июля.

«Я многие годы делал все для того, чтобы освобождать наших граждан, как с одной, так и с другой стороны. И таких людей более тысячи, которые были освобождены. К сожалению, сегодня власть демонстрирует о том, что она неспособна это делать, и уже более, чем год, нет никаких обменов, никаких освобождений», — заявил Медведчук.

«И вы, наверное, помните, что одной из последних точек, после которой власть перешла все красные линии, было то, что представители Донецка и Луганска во второй половине января предложили мне забрать, приехать и забрать в Донецк, четырех женщин, две из которых были осуждены к лишению свободы на 12 и 14 лет, а две — находились под следствием, находились в местах лишения свободы. То есть, это была гуманитарная односторонняя акция, которая ничем не закончилась, потому что после обращения моего в Службу безопасности Украины для разрешения проезда и для того, чтобы забрать наших граждан и вернуть их домой в семьи, к родным, — это все закончилось ничем. После этого власть начала наступление на оппозиционные каналы, после этого власть незаконно применила санкции, после этого власть незаконно начала уголовные преследования меня и моего коллеги Тараса Козака», — добавил оппозиционный политик.

Напомним, 16 января представители ОРДЛО в совместном заявлении сообщили о намерении в одностороннем порядке освободить четырех женщин (Наталью Стеценко, Светлану Довгаль, Наталью Савченко и Екатерину Котенко), которые содержатся в тюрьмах. При этом было отмечено, что посредником в этом должен выступить украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.

Медведчук обратился с письмом к председателю СБУ Ивану Баканову с просьбой посодействовать в передаче с ОРДЛО четырех украинок через КПВВ «Майорск». Однако глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук выступил против.

При этом, с начала вооруженного конфликта на Донбассе, благодаря Виктору Медведчуку из ОРДЛО домой вернулись 493 украинца, а всего было освобождено политиком более полутора тысяч украинцев.