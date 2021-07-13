Украина и ЕС подписали меморандум о взаимопонимании относительно партнерства в сфере критического сырья и батарей

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович подписали меморандум о взаимопонимании относительно стратегического партнерства в сфере критического сырья и батарей.
Подписание состоялось в ходе конференции высокого уровня «Стратегическое партнерство между ЕС и Украины в сфере критического сырья и батарей» в Киеве во вторник.
«Мы начинаем второе после энергетического партнерство Украины с ЕС в сырьевой сфере путем заключения меморандума, к которому прилагается дорожная карта. Мы также договорились о более амбициозной секторальной интеграции с ЕС. В частности, в рамках реализации обновленной промышленной стратегии ЕС, плана действий ЕК в отношении критически важного сырья и ряда других документов Украина может стать важным элементом европейского экономического пространства», — сказал Шмыгаль в ходе пресс-конференции после подписания меморандума.
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