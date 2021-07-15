Рост ВВП Китая в первом полугодии превысил 12%

За первые шесть месяцев 2021 года ВВП Китая, по предварительным данным, вырос на 12,7%, сообщило в четверг Государственное статистическое управление КНР.
"По предварительным оценкам, в первой половине текущего года ВВП Китая составил 53 трлн 216 млрд 700 млн юаней, увеличившись по сравнению с предыдущим годом в сопоставимых ценах на 12,7%, — говорится в сообщении ведомства.
В 2020 году экономика Китая выросла на 2,3%, сумев частично восстановиться после резкого спада на 6,8%, зафиксированного в первом квартале года в результате пандемии коронавируса.
Темпы экономического роста были минимальными более чем за четыре десятилетия. Тем не менее, Китай стал единственной из крупных мировых экономик, показавших в 2020 году рост на фоне пандемии COVID-19.
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