В НБУ рассчитывают все же получить транш от МВФ в этом году

Украина может получить транш от Международного валютного фонда транша по программе stand-by до конца 2021 года, сообщил глава Национального банка Украины Юрий Гелетий.
«Продолжение сотрудничества с МВФ для НБУ, украинских стейкхолдеров и всех госучреждений — это важнейшая задача. Сейчас нужно двигаться к достижению Staff Level Agreement, что будет означать обновление нашего меморандума о сотрудничестве к первому пересмотру Советом директоров. В этом году календарно мы можем успеть получить транш», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
По словам замглавы, НБУ также рассчитывает на получение второго транша макрофинансовой помощи от ЕС объемом EUR600 млн и второй части DPL от Всемирного банка на $350 млн. Он подчеркнул, что возможность получения этого финансирования Украиной напрямую зависит от успехов в сотрудничестве с МВФ.
Гелетий добавил, что для продолжения сотрудничества с МВФ НБУ выполняет структурные маяки, в частности, проводит самооценку по надзорному процессу, отчетности и инструментарию в соответствии с Базельскими принципами.
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