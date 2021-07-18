Привитые вакциной Moderna получат международный сертификат о вакцинации

После полного курса прививки вакциной Moderna по ней можно будет получить международный сертификат о проведении вакцинации, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Разработанная американской компанией Moderna мРНК-вакцина одобрена ВОЗ для экстренного применения. Это значит, что после полного курса прививки по ней можно будет получить международный сертификат о проведении вакцинации. Полный курс прививок предусматривает введение двух доз вакцины с интервалом в 28 дней», — написал Ляшко на своей странице в фейсбуке в воскресенье.

По словам министра, до среды планируется развести вакцину во все области.

«Развозка в регионы начнем уже сегодня, среду вакцина будет в каждой области», — добавил он.

Как сообщалось, в Украину прибыли первые 2 млн доз вакцины Moderna от коронавируса Covid-19, переданные Соединенными Штатами Америки по инициативе COVAX.