На завтра украинцам снова обещают грозы с градом и шквалы

На территории Украины 20 июля по прогнозам метеорологов предусматривается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает в Telegram Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«20 июля в Украине, кроме юго-восточной части, грозы, днем в западных областях (кроме Волынской и Ровенской) значительные дожди, в центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с. В Киеве и Киевской области 20 июля грозы», — предупреждают в ГСЧС.

Напомним, сегодня в Украине объявили штормовое предупреждение в 15 областях. Синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах.