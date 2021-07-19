Белорусским оппозиционерам дали от пяти до девяти лет колонии за участие в чатах в Телеграм

Минский суд вынес приговор 11 участникам телеграм-чатов «радикального направления», назначив им от пяти до девяти лет колонии усиленного режима. Об этом сообщил на своем сайте в понедельник незарегистрированный правозащитный центр «Весна».
«Их признали виновными по статьям 218 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), 293 (участие в массовых беспорядках), 295 (незаконное действие в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса и лишили свободы на срок от пяти до девяти лет в колонии усиленного режима», — говорится в сообщении.
Среди фигурантов дела два члена Координационного совета белорусской оппозиции Ростислав Стефанович и Сергей Плонис, они получили по восемь лет лишения свободы. Фигурантов дела обвиняли в участии в телеграм-чате «радикальной направленности», а также намерение повредить или уничтожить три табачных киоска. В своих последних словах подсудимые не признали свою вину.
В Беларуси 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в стране начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Немногочисленные локальные акции протеста продолжаются до сих пор.
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