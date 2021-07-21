Мининфраструктуры хочет выпускать в Украине водородные автомобили

Министерство инфраструктуры Украины работает над созданием возможностей для импортирования водородных автомобилей в страну, а также их производства здесь.

Соответствующий проект приказа «Об утверждении изменений в Порядок утверждения конструкции транспортных средств, их частей и оборудования» обнародован на сайте ведомства.

Документ также предусматривает отсрочку до 2025 года некоторых конструктивных требований к транспортным средствам. Это касается правил относительно ремней безопасности, устройств освещения и световой сигнализации, зеркал заднего вида.

«Отсрочка требований введена для поддержки национальных производителей, импортеров, дилеров, а также потребителей от подорожания производства и конечной стоимости автомобилей», — поясняют в ведомстве.

Мининфраструктуры отмечает, что в настоящее время в Украине отсутствуют требования к водородным автомобилям.

«Автомобили, работающие на водороде, являются экологичными, ведь имеют нулевой уровень выбросов углерода. Увеличение количества таких транспортных средств снизит уровень негативного воздействия на окружающую среду», — заявляют в министерстве.