Мининфраструктуры хочет выпускать в Украине водородные автомобили

Министерство инфраструктуры Украины работает над созданием возможностей для импортирования водородных автомобилей в страну, а также их производства здесь.
Соответствующий проект приказа «Об утверждении изменений в Порядок утверждения конструкции транспортных средств, их частей и оборудования» обнародован на сайте ведомства.
Документ также предусматривает отсрочку до 2025 года некоторых конструктивных требований к транспортным средствам. Это касается правил относительно ремней безопасности, устройств освещения и световой сигнализации, зеркал заднего вида.
«Отсрочка требований введена для поддержки национальных производителей, импортеров, дилеров, а также потребителей от подорожания производства и конечной стоимости автомобилей», — поясняют в ведомстве.
Мининфраструктуры отмечает, что в настоящее время в Украине отсутствуют требования к водородным автомобилям.
«Автомобили, работающие на водороде, являются экологичными, ведь имеют нулевой уровень выбросов углерода. Увеличение количества таких транспортных средств снизит уровень негативного воздействия на окружающую среду», — заявляют в министерстве.
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