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Toyota разрабатывает новый водородный двигатель

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Toyota разрабатывает новый водородный двигатель

Ведущий японский автоконцерн Toyota Motor занимается разработкой нового водородного двигателя в рамках концепции снижения выбросов парниковых газов. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе корпорации.

Новый турбомотор будет трехцилиндровым с объемом 1,6 л. Работать он будет за счет сжигания водорода и использования модифицированных систем впрыска и подачи топлива. Такой двигатель по принципу работы похож на бензиновый. Однако за исключением незначительного расхода моторного масла он не будет выделять никаких выбросов.

Кроме того, процесс сжигания водорода происходит быстрее, чем в случае с бензиновым мотором, что положительно влияет на динамику автомобиля. Toyota рассчитывает опробовать свою разработку в мае во время одного из этапов местной гоночной серии на трассе в префектуре Сидзуока.

У Toyota уже есть опыт создания водородных двигателей. В 2014 году компания представила первый в мире серийный автомобиль на этом виде топлива Mirai. Однако там, по сути, установлен электромотор, который получает необходимую для приведения машины в движение энергию за счет химической реакции водорода и кислорода. Побочным продуктом в данном случае выступает только вода. Несмотря на вышедшее недавно второе поколение, Mirai в Японии не пользуется большим спросом из-за своей дороговизны и отсутствия развитой сети водородных заправок.

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Правительство Японии в конце прошлого года одобрило новый план сокращения выбросов парниковых газов, который в том числе ставит цель к середине 2030-х годов отказаться от производства полностью бензиновых и дизельных автомобилей. Документ затрагивает в общей сложности 14 отраслей, таких как нормы жилищного строительства, развитие водородной энергетики и т. д. По оценкам японского правительства, принятая стратегия развития должна в конечном итоге стимулировать экономику страны и создать экономический эффект в размере почти $900 млрд к 2030 году и более 1,8 трлн в течение следующих 20 лет.

Toyota, водородный автомобиль
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