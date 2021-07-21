Кабмин одобрил взаимное признание дипломов с Венгрией

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Венгрии о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях. Решение было принято на заседании 21 июля.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Сообщается, что сегодняшнее решение создает правовые основания для дальнейшего подписания соглашения между Украиной и Венгрией, а также для обеспечения ее практической реализации.
«Взаимное признание документов об образовании и ученых степенях будет способствовать продолжению образования или профессиональной деятельности граждан Украины в Венгрии и граждан Венгрии — в Украине», — говорится в сообщении.
Украинские свидетельства об окончании 9 классов приравниваются к венгерским свидетельствам об окончании первичного образования за 8 классов и позволяют продолжать учебу на следующем уровне.
Документы о среднем образовании, полученные в нашей стране, позволят учиться дальше в профессиональных училищах (ПТУ) и вузах Венгрии. Таким образом, дипломы ПТУ позволяют учиться дальше в вузах.
«Взаимному признанию подлежат также степени бакалавров, магистров, докторов философии, докторов наук. При этом признание дипломов и научных степеней не освобождает от обязанности выполнять требования законодательства государств по поступлению, продолжению учебы или занятию профессиональной деятельностью», — говорится в тексте соглашения.
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