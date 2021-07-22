В Украине за сутки уже более 700 новых случаев Covid-19

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 726 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 501 человек, 21 летальных случаев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 21 июля 2021 в Украине зафиксировано 726 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 54, медработников — 22). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 402 человека, летальных случаев — 21, выздоровели — 501 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале в четверг утром.

Днем ранее, 21 июля за сутки зафиксировано 655 новых случаев заболевания Covid-19, 20 июля сообщалось о 598 новых подтвержденных случаях болезни, 19 июля а сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания Covid-19, 18 июля за сутки зафиксировано 229 новых случаев заболевания COVID-19, 17 июля за сутки зафиксирован 591 новый случай заболевания Covid-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 246 656 человек, выздоровели 2 183 003 человека, летальных случаев — 52 790.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях.