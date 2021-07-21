Войти
До конца лета в Украину должны поставить 13 млн доз вакцин
официально
До конца лета в Украину должны поставить 13 млн доз вакцин
Зеленский считает, что НАТО и ЕС должны пригласить к себе Украину
евроинтеграция
Зеленский считает, что НАТО и ЕС должны пригласить к себе Украину

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

В РФ уже радуются: «сделка Германии и США опустит Украину с небес на землю»

246
В РФ уже радуются: «сделка Германии и США опустит Украину с небес на землю»

Соглашение США и Германии по трубопроводу «Северный поток — 2» в случае его подписания дает надежду на то, что руководство Украины «поймет истинную расстановку сил в данном вопросе». Такое мнение в среду в своем Telegram-канале выразил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

«Если публикации в западных СМИ соответствуют в какой-то мере действительности, то соглашение США и Германии по поводу „Северного потока — 2“ и рекомендация американских властей Киеву должны опустить руководство Украины с небес на землю», — написал Слуцкий.

По его словам, Вашингтон «не станет приносить в жертву свои отношения с Берлином, который явно не собирается отказываться от выгодного экономического проекта — трубопровода СП-2». «Что же, внешнее управление имеет свои издержки», — заметил он.

«Тем не менее интересно посмотреть, как теперь президент Зеленский будет продвигать свою недавнюю инициативу об обсуждении „Северного потока — 2“ в рамках нормандского формата. Скорее всего, ему придется об этом забыть и сделать вид, что он такого не говорил», — продолжил российский парламентарий.

Напомним, во вторник в СМИ появилась информация о том, что Соединенные Штаты и Германия достигли договоренностей по «Северному потоку — 2» и могут объявить о достижении сделки уже в среду, 21 июля. По сведениям издания The Wall Street Journal, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода, а Германия при этом возьмет на себя обязательство помогать Украине по вопросам энергетических проектов и дипломатии. Газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики «Северного потока — 2» в связи с достигнутой Вашингтоном и Берлином договоренностью по этому вопросу.

Читайте также: Госдеп обещает не дать России использовать энергетику для давления на Украину

В свою очередь агентство Bloomberg сообщило, что США и Германия близки к договоренностям, которые будут предполагать возможность введения санкций против Москвы со стороны Берлина, если власти ФРГ посчитают, что РФ применяет энергоресурсы для давления на Украину.

Северный поток-2
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 21 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Блицкриг, «котел», нокаут, или О творческом стиле Банковой

Громкие политические судебные процессы – это маркер и политической борьбы, и отношений между ветвями власти. Я сразу говорил, что воевать против Медведчука в суде – это проигрышный сценарий для Банковой и Зеленского. А все остальные убедились в этом в мае, когда Медведчук с адвокатами устроили «зеленым» в суде настоящее «избиение младенцев».
Даниил Богатырев
Даниил Богатырев
политолог

Офис президента «на тропе войны» против судебной власти

ОП ведет войну против Конституционного суда - а теперь еще и Верховного суда. После того, как Верховный суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения главы КС, ГБР возбудило дело против судей. «Пробуксовка» с делом Медведчука наглядно демонстрирует, почему ОП взял курс на уничтожение независимости и подчинение судебной власти.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

«Северный поток-2» как символ нового расклада сил Россия-Украина-ЕС

Новости, связанные с проектом «Северный поток-2», интересны тем, что они как в капле воды отражают хитросплетения и взаимосвязи европейской политики – и в плоскости Россия-ЕС, и в плоскости Украина-ЕС, и в плоскости Россия-Украина.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016