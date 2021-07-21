В РФ уже радуются: «сделка Германии и США опустит Украину с небес на землю»

Соглашение США и Германии по трубопроводу «Северный поток — 2» в случае его подписания дает надежду на то, что руководство Украины «поймет истинную расстановку сил в данном вопросе». Такое мнение в среду в своем Telegram-канале выразил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

«Если публикации в западных СМИ соответствуют в какой-то мере действительности, то соглашение США и Германии по поводу „Северного потока — 2“ и рекомендация американских властей Киеву должны опустить руководство Украины с небес на землю», — написал Слуцкий.

По его словам, Вашингтон «не станет приносить в жертву свои отношения с Берлином, который явно не собирается отказываться от выгодного экономического проекта — трубопровода СП-2». «Что же, внешнее управление имеет свои издержки», — заметил он.

«Тем не менее интересно посмотреть, как теперь президент Зеленский будет продвигать свою недавнюю инициативу об обсуждении „Северного потока — 2“ в рамках нормандского формата. Скорее всего, ему придется об этом забыть и сделать вид, что он такого не говорил», — продолжил российский парламентарий.

Напомним, во вторник в СМИ появилась информация о том, что Соединенные Штаты и Германия достигли договоренностей по «Северному потоку — 2» и могут объявить о достижении сделки уже в среду, 21 июля. По сведениям издания The Wall Street Journal, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода, а Германия при этом возьмет на себя обязательство помогать Украине по вопросам энергетических проектов и дипломатии. Газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики «Северного потока — 2» в связи с достигнутой Вашингтоном и Берлином договоренностью по этому вопросу.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщило, что США и Германия близки к договоренностям, которые будут предполагать возможность введения санкций против Москвы со стороны Берлина, если власти ФРГ посчитают, что РФ применяет энергоресурсы для давления на Украину.